全民權證／元太 瞄準價外25％

經濟日報／ 記者周克威整理
元太相關權證 圖／經濟日報提供
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元太（8069）今年第1季電子貨架標籤（ESL）因三色轉四色產品驗證與空窗期營收走低，但5月庫存去化告一段落，ESL大客戶第2季營收財測季增約40%，且墨西哥新產線將開出，預期帶動需求增溫。

受惠讀墨與樂天皆推出彩色電子書新品預購，EPD營收將季增兩成；第2季整體營收70.8億元，季增25.5%，毛利率50.6%，純益18.6億元，季增40.4%，每股純益（EPS）1.6元，且在ESL回溫與EPD換機潮帶動下，全年營收預估至303億元，年增11.7%，毛利率52.3%，全年EPS 7.7元。

看好個股後市投資人，建議利用價外25%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。

（兆豐證券提供）

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