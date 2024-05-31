6月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌190.26點，收21174.22點。6月電子期收1116.7點，下跌12.55點，正價差8.42點；6月金融期收1927點，上漲17點，逆價差0.34點。
6月電子期以1116.7點作收，下跌12.55點，成交1375 口。7月電子期以1117.7點作收，下跌6.55點，成交3 口。
電子現貨以1108.28點作收，下跌18.74點；6月電子期貨與現貨相較，正價差8.42點。
6月金融期以1927點作收，上漲17點，成交1293口。7月金融期以1915.8點作收，上漲12.4點，成交7口。
金融現貨以1927.34點作收，上漲21.67點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差0.34點。實際收盤價以期交所公告為準。
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