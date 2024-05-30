全民權證／東陽 選逾兩個月

東陽（1319）台灣OEM營收今年預估成長3%，占比69%的中國大陸OEM營收中，40%來自日系品牌，50%來自歐洲品牌；另外，東陽也針對部分營運較疲弱的工廠進行縮減或收掉部分業務，則合併營收也會相應減少，大陸OEM今年整體預估成長約5%。

大陸車企近一年降價換量的銷售策略不斷，市場擔憂將衝擊上游零組件廠的獲利；對東陽而言，大陸OEM首年度報價通常會比較高，因為推出新產品、新技術且訂單數量較少，但通常第二年起該車款銷量增加、客戶下單增加將有助東陽稼動率提升，獲得規模效益。

權證發行商建議，可布局價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品。（永豐金證券提供）

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