全民權證／臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）昨（30）日召開股東會，管理層看好下半年客戶品備貨旺季到來，加上IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，營運將重回成長。

臻鼎-KY 4月合併營收新台幣110.57億元，月減0.32%，年增54.88%，創歷年同期新高；累計今年前四月營收達435.68億元，年增12.6%。展望後市，法人認為，硬板預期車用等高階應用2024年呈現雙位數成長，AI server於大板與HDI加速板已量產，GB平台自背板往switch與主板切入，預期至2025動能爆發。載板ABF下半年利用率將達50%。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

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