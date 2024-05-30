全民權證／聯發科 兩檔聚光

經濟日報／ 記者崔馨方整理
聯發科相關權證
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聯發科（2454）進軍Arm架構PC市場，受惠AI PC 題材以及ASIC高成長性，法人看好目標價並上調至1,320元。

法人預估，2024年符合定義的AI PC全球出貨量將達到100萬台，其中Arm架構的比重達80%。聯發科與輝達（NVIDIA）積極開發Arm架構PC，預計在2025年下半年小量出貨，且著眼於Arm持續在PC市場取得X86的市占率，以及競爭對手高通在2024年推出Snapdragon X Elite AI PC。法人認為，新產品的推出及AI PC題材，將有助於提升聯發科股票評價，建議關注聯發科在台北國際電腦展上對PC產品的最新進展。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（中國信託證券提供）

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Arm 聯發科

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