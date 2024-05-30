期貨商論壇／輕原油期 保守看待

美國新債標售需求平淡，導致美公債殖利率繼續上漲，且強勁的經濟數據使市場預期聯準會降息時間延後，擔心較長時間內維持高利率，從而抑制燃料需求。在高利率時間維持更長將影響原油需求下，宜保守看待輕原油價格表現。

美國4月耐用品訂單月增0.7%，意外優於市場預期，5月PMI數據顯示商業活動增速創兩年新高，5月消費者信心指數自上個月修正後的97.5反彈至102。褐皮書顯示美國經濟活動從4月初至5月中旬持續擴張，與此同時通膨也在溫和成長。

近期原油供需方面，油田服務公司貝克休斯報告表示，截至5月24日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少4座至600座，創2022年1月以來新低。美國石油協會（API）數據顯示29日當周原油庫存較上週減少650萬桶，高於市場預期的減少190萬桶。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將在6月2日舉行會議，市場預期前次原油將於6月底到期的減產每日220萬桶措施將延長到第3季底。北半球進入駕駛季，預期原油需求將提升，加上以色列空襲加薩城市拉法升中東地緣政治緊張情勢仍高。然而，聯準會官員接連鷹派談話，對於降息時間延後的預期影響風險資產評價，且從輕原油期貨近， 遠月之間價差縮小顯示市場預期需求疲弱。（國泰期貨提供）

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