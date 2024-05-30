期貨商論壇／創意期 潛力十足

ASIC（特殊應用IC）設計廠商創意（3443）核心業務包括為客戶提供客製化的晶片設計與解決方案。公司在面對著全球半導體行業的快速發展以及新興應用的挑戰下，持續保持著穩健的成長與創新能力。

創意過去幾年面臨諸多挑戰，包括地緣政治衝突、全球經濟不確定性以及消費性電子市場的波動，但去年營運成長動能不減，連續四年締新高，顯示公司在產品創新和客戶服務方面的優異表現。其每股稅後純益（EPS）也達到歷史次高水準，這證明了公司在市場競爭中的競爭力和能力。

面對地緣政治衝突不斷的環境下，創意將採取謹慎選案政策，以規避地緣政治風險，同時，積極拓展AI市場，提高研發資源的投資報酬率。此外，公司將持續選擇具有量產潛力的設計服務專案，以提高業務的穩定性和盈利能力。

展望未來，隨人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）等新興應用的快速發展，以及全球半導體行業的不斷成長，創意電子的發展前景仍然十分看好。公司在AI設計委託案方面的預期收益仍將持續增長，且全球ASIC市場仍將持續呈現商機不斷的趨勢。

綜合以上分析，創意電子在ASIC設計服務領域具有一定競爭優勢，未來具有良好的發展前景。投資人可以考慮該公司的股票，以享受其在全球半導體行業中的成長機遇。（兆豐期貨提供）

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