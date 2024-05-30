2024年全球集中結算組織協會（CCP Global）年會於27日至31日舉辦，期交所昨（30）日表示，本次年會，期交所代表團掌握機會，與主要交易所舉辦場邊會談，就雙方業務發展、未來兩機構合作交流、跨境法規監理及共同爭取國際性業務等交換意見。

CCP Global係歐、美及亞洲12個主要結算機構於2001年發起成立，為全球集中結算機構（CCPs）同業國際性非營利組織。

目前成員包括芝加哥商業交易所（Chicago MercantileExchange, CME）、歐洲期貨交易所（Eurex）、日本交易所集團（Japan Exchange Group, JPX）、新加坡交易所（SGX）及洲際交易所（Intercontinental Exchange, ICE）等42家國際主要結算機構。

CCP Global成立宗旨為提供資訊共享平台，強化結算機構間合作關係，並適時與主管機關溝通與協調，確保CCPs具備完備的管理制度。期交所於2012年成為CCP Global正式會員，並積極參與其各項會議及活動。

期交所表示，今年度的年會，由期交所協理許鈴佩率領同仁參加。本次年會議題相當豐富，包括數位金融市場及理性投資決策、以資本市場驅動環保永續的未來、重建金融市場信心及資本市場最新發展趨勢等。

與談人討論在衍生性商品市場中結算所的重要性、監管機構在管理傳統金融與新技術交叉點時所面臨的挑戰，以及增強客戶保護和金融穩定的必要性。

同時，與談人亦強調於全球建立強健結算所的重要性，同時也強調集中結算交易對手（CCPs）在確保金融穩定中的重用性。

CCP Global亦邀請美國商品期貨交易委員會（CFTC）及歐洲證券及市場管理局 （ESMA）官員專題演講，及舉辦違約管理實務研討會，期交所並與美國商品期貨交易委員會（CFTC）舉辦雙邊會談。會議期間，與會代表就各項議題進行深入討論，期交所代表團也積極與各國代表交流，建立良好關係。