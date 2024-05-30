英業達、仁寶 四檔耀眼

近期科技股輪動快速，市場期盼AI PC下半年帶來電腦換機潮。外資高盛維持英業達（2356）、仁寶（2324）「中立」評等，在今年下半年，隨AI伺服器出貨量增長，以及PC及智慧型手機產品周期復甦，營運將出現強勁成長動能，相關權證可伺機布局。

英業達去年AI伺服器占整體伺服器營收約7%，今年動能更強勁，首季占比達20%，全年占比有機會逾二成；輝達H200伺服器第2季出貨，B100預計年底出貨，放量時間點估都落在明年。

英業達、仁寶相關權證

高盛表示，4月英業達、仁寶的營收優於預期。其中，代工大廠英業達今年每季收入將逐步增長，高盛給予「中立」評等、目標價維持68.5元。主因AI伺服器增長前景亮眼、AI PC在商業及消費用戶中，長期滲透率樂觀。同時也因AI伺服器相關項目的研發支出增加，將英業達的2024至2026年的盈利預測分別下調7%、9%和8%。

仁寶評等也維持「中立」，但目標價上調至43.3元。由於第2季客戶需求疲軟，高盛預期仁寶將年減2%，但受惠於Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價，並預計在2024年下半年會出現復甦。

權證發行商建議，看好英業達、仁寶等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主。