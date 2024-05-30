京鼎、崇越 瞄準偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
京鼎、崇越相關權證
京鼎、崇越相關權證

國際半導體產業協會（SEMI）預估今年全球前段半導體設備支出年增減率將成長 15~16%，中長期受惠車用、AI／HPC等相關應用擴大及客戶持續戰略性投資推升產業趨勢向上，京鼎（3413）、崇越（5434）業績持續看好；權證發行商表示，可挑偏價外的相關權證參與操作。

京鼎第1季營收季減1.7%，年減2.4%；毛利率季減2.2個百分點達25.1%；每股純益（EPS）5.5元，季增8%、年增35%。法人持續看好記憶體市況轉好及晶圓稼動率提升帶動設備需求反彈，今年下半年營運將優於上半年。

京鼎今年營運展望正向，從各大研調機構、國際大廠的展望來看，2025年半導體產業資本支出也有望呈現成長，京鼎有望受惠產業復甦。

崇越第1季營收季減3%、年減5%至119.3億元，主要受到淡季效應、客戶仍處存貨調整階段；毛利率季增1.1個百分點、年增2.1個百分點至14.1%；毛利率呈現季增、年增主要受到產品組合及海外工程本身毛利率轉佳影響；營業利益季增8%、年增23%至8.8億元，EPS為4.11元，季增22%、年增5%。

展望第2、3季，景氣逐漸復甦，目前已見記憶體、一線晶圓廠稼動率回升至八至九成、大陸新擴廠效應，今年第2、3季營收季增雙位數。

崇越第2季隨著晶圓廠稼動率回升及原材料庫存回補力道轉強，營運動能恢復，今年重返新高。然而更看好2025年營運展望，主要成長來自景氣全面復甦、AI／HPC／車用新興應用帶動。

投資人若看好京鼎、崇越後市股價表現，可挑選價外15%、有效天期90天以上的權證，靈活操作擴大獲利。

晶圓廠 毛利率

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