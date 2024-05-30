全民權證／萬海 挑價內外15%

萬海（2615）受惠全球海運價5月開始大幅反彈，加上即將進入需求旺季，漲價執行成功，6月運價有望維持在高檔水準，全年營運表現可期。

萬海去年稅後虧損57.9億元，每股淨損2.07元。今年第1季雖為傳統需求淡季，然紅海事件導致船舶須繞道，進而支撐遠洋線運價獲利，另業外認列匯兌收益，單季純益46.2億元，營運由虧轉盈。

第2季運價平均水準將高於第1季，市場預估單季純益72.7億元，EPS近2.6元。展望第3季，由於第2季運價調漲有望反映在第3季營運，市場預估單季益達98.5億元，EPS上看3.5元。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期200天期以上的商品介入。

（國泰證券提供）

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