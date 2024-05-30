快訊

王義川「手機分析青鳥」 北檢偵辦、NCC展開行政調查

亂世佳人的誕生：締造「郝思嘉狂熱」的女主角海選傳奇

赴陸禁團令解除無望⋯觀光類股恐跌！網哭：現在賣來得及嗎？

全民權證／愛普 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君整理
愛普*相關權證
愛普*相關權證

愛普*（6531）受惠於AI發展，ASIC晶片的需求提升，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，低基期、營運成長的ASIC概念股有望吸引資金目光。

愛普*第1季每股純益（EPS）2.27元，年增482%，毛利率提升至46.1%，季增2.3個百分點。以第2季營運來看，VHM搭載新一代礦機，自本季起將有更明顯營收貢獻，惟應用於主流HPC、AI應用仍需時間。此外，IoT方面，相較於第1季的低基期，看好第2季IoT預估仍可季增高個位數。整體而言，隨著IoT庫存調控完畢，加上AI BU營收持續回升，下半年營收將顯著較上半年成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證。

（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 營收

延伸閱讀

COMPUTEX不只科技CEO有看頭 聯名商品意外吸睛

COMPUTEX開展9大科技巨頭來台演講 締造最多CEO參與紀錄

貿協黃志芳揭露：3因素吸引大咖群聚台灣 參加COMPUTEX

美超微「新解決方案」來了！創辦人親臨Computex、街頭架看板 引市場關注

相關新聞

技嘉、創意 四檔有看頭

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，市場焦點圍繞在AI應用，看好技嘉（2376）、創意（3443）等供應鏈後市營...

國巨、力成 押逾三個月

台股高檔回落，昨（29）日尾盤賣壓再度出籠，終場大跌195點收在21,662點，盤面上零星電子股表現相對強勢或抗跌，如國...

全民權證／萬海 挑價內外15%

萬海（2615）受惠全球海運價5月開始大幅反彈，加上即將進入需求旺季，漲價執行成功，6月運價有望維持在高檔水準，全年營運...

全民權證／華碩 布局逾90天

華碩（2357）布局伺服器事業多年，今年有望顯著貢獻營運，同時台智雲具備繁體中文生成式AI模型的經驗，已獲政府與企業採用...

全民權證／愛普 兩檔活跳跳

愛普*（6531）受惠於AI發展，ASIC晶片的需求提升，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，低基期、營運成...

最牛一輪／智邦勁揚 中信3C威風

智邦（2345）受惠高階網路交換器與周邊智慧網卡產品需求提升，PCIe Gen6產品於第1季相繼推出，未來支援800G高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。