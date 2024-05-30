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全民權證／華碩 布局逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
華碩相關權證
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華碩（2357）布局伺服器事業多年，今年有望顯著貢獻營運，同時台智雲具備繁體中文生成式AI模型的經驗，已獲政府與企業採用，後續也有望貢獻營運，板卡與NB事業群則呈現溫和復甦，整體營運表現可期，本國投顧維持華碩「強力買進」投資評等。

華碩近期再添新客戶，擴大供應為正崴打造的台灣最大且算力最快AI綠能運算服務的AI伺服器，激勵其股價27日創540元新高。昨（29）日股價隨大盤拉回而休息，但表現仍強過大盤，尾盤跌幅收斂，僅小跌0.57%，收在524元，雖失守5日線，但在10日線獲得支撐。

投資人如看好華碩後市，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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