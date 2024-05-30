國巨、力成 押逾三個月

台股高檔回落，昨（29）日尾盤賣壓再度出籠，終場大跌195點收在21,662點，盤面上零星電子股表現相對強勢或抗跌，如國巨（2327）、力成（6239）等。權證發行券商建議，看好AI族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

國巨股價昨天由紅翻黑，尾盤遭遇賣壓調節，小跌1元或0.1%，表現相較大盤抗跌。展望後市，法人認為，國巨入股力智，未來力智高單價高毛利的核心電源管理IC與智能功率級模組將乘著國巨強大的歐美通路，正式揮軍伺服器、工業4.0與車用等高階領域，合作擴大雙方在電子零組件高成長市場的份額。

三大法人大舉回補力成，推升其股價大漲8%，成交量擴增至1.26萬張，成為盤面亮點。

利多原因有三，第一，Kioxia產能利用率自首季起拉升、AI Server帶動eSSD需求成長等皆有助於NAND封測及SiP/Module產能利用率提升，進而帶動毛利率增加；第二，消費性產品需求緩步回溫，帶動DRAM封裝需求提升；第三，邏輯需求將受惠PoP-b因應台系IC設計客戶APU而開始增放量。整體而言，法人看好，下半年營運仍可逐季成長。

權證發行商指出，看好國巨、力成後續表現的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證。