快訊

王義川「手機分析青鳥」 北檢偵辦、NCC展開行政調查

亂世佳人的誕生：締造「郝思嘉狂熱」的女主角海選傳奇

赴陸禁團令解除無望⋯觀光類股恐跌！網哭：現在賣來得及嗎？

國巨、力成 押逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國巨、力成相關權證
國巨、力成相關權證

台股高檔回落，昨（29）日尾盤賣壓再度出籠，終場大跌195點收在21,662點，盤面上零星電子股表現相對強勢或抗跌，如國巨（2327）、力成（6239）等。權證發行券商建議，看好AI族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

國巨股價昨天由紅翻黑，尾盤遭遇賣壓調節，小跌1元或0.1%，表現相較大盤抗跌。展望後市，法人認為，國巨入股力智，未來力智高單價高毛利的核心電源管理IC與智能功率級模組將乘著國巨強大的歐美通路，正式揮軍伺服器、工業4.0與車用等高階領域，合作擴大雙方在電子零組件高成長市場的份額。

三大法人大舉回補力成，推升其股價大漲8%，成交量擴增至1.26萬張，成為盤面亮點。

利多原因有三，第一，Kioxia產能利用率自首季起拉升、AI Server帶動eSSD需求成長等皆有助於NAND封測及SiP/Module產能利用率提升，進而帶動毛利率增加；第二，消費性產品需求緩步回溫，帶動DRAM封裝需求提升；第三，邏輯需求將受惠PoP-b因應台系IC設計客戶APU而開始增放量。整體而言，法人看好，下半年營運仍可逐季成長。

權證發行商指出，看好國巨、力成後續表現的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證。

力成 國巨 權證

延伸閱讀

高雄星級旅館達41家 業者砸5億橋頭建頂級摩鐵

看好航空需求旺盛 華航豪砸百億替A350升級改艙

全民權證／聯發科 兩檔鍍金

第2季聯貸商機大爆發！仁寶為總部興建添柴火 與國巨共貢獻逾500億聯貸

相關新聞

技嘉、創意 四檔有看頭

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，市場焦點圍繞在AI應用，看好技嘉（2376）、創意（3443）等供應鏈後市營...

國巨、力成 押逾三個月

台股高檔回落，昨（29）日尾盤賣壓再度出籠，終場大跌195點收在21,662點，盤面上零星電子股表現相對強勢或抗跌，如國...

全民權證／萬海 挑價內外15%

萬海（2615）受惠全球海運價5月開始大幅反彈，加上即將進入需求旺季，漲價執行成功，6月運價有望維持在高檔水準，全年營運...

全民權證／華碩 布局逾90天

華碩（2357）布局伺服器事業多年，今年有望顯著貢獻營運，同時台智雲具備繁體中文生成式AI模型的經驗，已獲政府與企業採用...

全民權證／愛普 兩檔活跳跳

愛普*（6531）受惠於AI發展，ASIC晶片的需求提升，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，低基期、營運成...

最牛一輪／智邦勁揚 中信3C威風

智邦（2345）受惠高階網路交換器與周邊智慧網卡產品需求提升，PCIe Gen6產品於第1季相繼推出，未來支援800G高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。