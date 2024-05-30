期貨商論壇／航運期 靈活配置

經濟日報／ 記者周克威整理
航運期，靈活配置。 聯合報系資料照
航運期，靈活配置。 聯合報系資料照

自聯準會公布FOMC會議記錄後，大概都與近期官員口徑一致，雖4月CPI數據如預期下降，但市場擔憂聯準會降息時間持續遞延，而目前根據最新Fed WATCH顯示，11月維持利率不變的機率上升，若超過50%，今年只剩12月FOMC會議有望降息。未來仍須關注就業、通膨、經濟數據，若無法如預期下降，降息機率就可能持續遞延。

總統賴清德520上任後，對岸發動「聯合利劍2024A」環台軍演，整體雖未如2022年裴洛西來台畫設禁航區緊張，但對2024「A」的代碼，可能就需要注意，未來環台軍演可能還會有後續。

27日全國商業總會理事長表示，月底對兩岸團客開放可能會有好消息，就看未來國台辦如何回應，若往好的方向走，就須觀察是否能消除軍演所帶來的擔憂。而在台股方面，可持續關注航空雙雄及相關軍工表現；航運指數在近期表現也不俗，除軍工、航空類股外，貨櫃航運、以及受惠第2季原物料旺季的散裝航運類股，都值得關注。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨。該期貨為小型化契約設計，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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