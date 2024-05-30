台指期 短線偏多操作

台股昨（29）日震盪盤軟，電金傳權值股同步回檔，終場指數大跌195點、跌幅0.9%、收在昨日最低點21,662點，台指期也同步走弱。期貨商建議，由於台指期技術線型維持多方架構不變，短線仍建議偏多操作。

價差方面，昨日台指期正價差縮至59.5點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,186口至8,932口，其中外資淨空單大增5,305口至15,465口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,709口至11,992口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約4萬餘口，至於周選擇權轉為保守，買賣權OI雙方差距不大，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日下跌229點，以黑K棒作收。目前指數由於短線漲多，加上市場靜待美國通膨數據，出現回檔走勢，但基本面前景樂觀、加上技術線型維持多方架構不變，短線仍建議偏多操作。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.6降至1.35，VIX指數上升0.7至17.19，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台積電（2330）、聯發科、鴻海昨日貢獻指數約100點跌點。從權值股與指數線型判斷，昨日下挫為正常波動，不影響整體多方格局；目前指數跌破5日線，由於乖離已大，待收斂後再行偏多布局，短線觀察下方10日線防守狀況。

群益期貨表示，外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉變保守，整體籌碼面為中性偏樂觀格局；大型股轉弱，不過下檔依舊有支撐，可留意台積電走向。