技嘉、創意 四檔有看頭

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，市場焦點圍繞在AI應用，看好技嘉（2376）、創意（3443）等供應鏈後市營運展望；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

技嘉、創意相關權證

技嘉第2季因AI Server的缺料狀況已大幅改善，交期已從原本接近52周降至接近20周左右，相關業績將有望優於上季；另外在VGA的部分，第2季雖是淡季，但因接單狀況良好，讓VGA營收將較上季成長，因此，市場預估整體單季營收為季增、年增的表現，全季營收699億元，季增26.7%、年增167.5%，毛利率10.2%，歸屬母公司純益23.6億元，季增16.8%、年增165.7%，每股純益（EPS）3.7元。

展望2024年，市場預估技嘉全年營收2,783億元，年增103.5%，毛利率10.3%，歸屬母公司純益101.1億元，年增113.2%，EPS上看15.9元。2025年在MB、VGA與NB產品持續個位數成長，Server可望有雙位數的成長下，EPS上看18.7元。

創意主要提供SoC設計代工服務為主，雖自有IP，但著重在NRE和Turnkey上，大部分客戶為系統客戶，客戶黏著度高，營收和毛利率也較同業穩定。創意4月營收為16.9億元，月減22.7%，若以公司預估單季營收季增17~19%計算，5、6月月營收將明顯成長。

展望第2季，預估NRE季增30~40%，ASIC上季個位數上升，ASIC則因SSD復甦緩慢，能見度不明。毛利率部分，NRE佔營收比重增加，毛利率將有望季增較，營業利益率亦將優於上季，市場預估單季EPS約6.1元。