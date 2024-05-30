期貨商論壇／生技期 避險優選

輝達發布強勁財報後，股價一路狂飆，本月迄今漲幅達到32%，吸引資金追逐電子股，使得其他類股出現資金排擠效應，表現較失色。

目前投資人在等待明（31）日公布的美國4月個人消費支出（PCE）物價數據，這些數據可能會影響聯準會（Fed）降息預期，任何風吹草動都可能使漲多電子股出現修正。然而，生技類股基期相對低，且生技產業通常被認為是具有剛性需求的產業，在任何情況下，需求都不會大幅改變或減少，因此可視為資金避風港。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業，契約規模為21萬元，保證金為15,000元，槓桿為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現高檔震盪，守在所有均線之上，且均線紛紛轉為向上走升，偏多架構不變，短線震盪過後仍有高點可期。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）