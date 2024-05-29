6月電子期金融期齊跌

瑞銀亞洲投資論壇本周五（31日）召開「台灣企業AI日」，輝達執行長黃仁勳6月2日將在台大體育館演講，6月4日台北國際電腦展開幕，緊接著6月11日蘋果舉行開發者大會，一場場AI盛宴上場，激勵台廠AI相關供應鏈股價，相關權證也潛力十足。

2024-05-28 23:24