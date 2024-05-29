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6月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北29日電

台北股市今天下跌195.91點，收21662.5點。6月電子期收1150.5點，下跌10.8點，正價差3.36點；6月金融期收1924.6點，下跌35.2點，正價差5.41點。

6月電子期以1150.5點作收，下跌10.8點，成交854口。7月電子期以1146.15點作收，下跌8.85點，成交4口。

電子現貨以1147.14點作收，下跌9.29點；6月電子期貨與現貨相較，正價差3.36點。

6月金融期以1924.6點作收，下跌35.2點，成交900口。7月金融期以1920點作收，下跌28.2點，成交11口。

金融現貨以1919.19點作收，下跌34.31點；6月金融期貨與現貨相較，正價差5.41點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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