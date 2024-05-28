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立院4天4夜馬拉松表決大戰 國會改革三讀3重點入法

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

永續期 留意風險

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

輝達（NVIDIA）財報優於預期，公司表示產能仍吃緊，激勵NVIDIA股價大漲、破1,000美元創新高，在整體美股上漲動能趨緩下，其股價表現一枝獨秀，支撐科技股板塊走強。

NVIDIA優秀財報帶動台系AI相關族群翻揚，激勵指數沿5日線強勢上行。目前資金健康輪動，權值股接棒噴出，支撐指數維持強勢，且盤面上不只半導體類股有表現，航運、金融保險、電腦及周邊設備指數皆為指數帶來貢獻，呈多點開花的多頭格局。

上周聯準會官員鷹派談話連發，從FedWatch的升息機率發現，投資者對降息超過2碼已不抱期望，認為僅剩1碼的降息幅度，且唯一一次降息也從原先的9月遞延至11月。本周五將公布的美國PCE數據，若通膨狀況未緩解，可能加重目前利率市場緊縮氛圍。

雖近期台股表現強勁，但仍需留意股市短線回測風險，投資人可考慮配置永續期貨部位。期交所臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，所納入的標的皆為ESG評等較高優質企業，風險事件來臨時，較不易受負面衝擊。但須留意風險，嚴守停損做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

NVIDIA 期貨交易 降息

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