廣達（2382）近年投入5G與AI技術研究，並發展雲端運算與企業網路系統解決方案等新應用拓展客群，帶動第1季繳出三率三升的亮眼成績。

隨上游GPU供應狀況漸改善，廣達預期第2季AI伺服器溫和成長，下半年可看到AI伺服器出貨明顯成長，全年伺服器業務可望年增雙位數，AI伺服器業務占比可望突破50%。而除CSP客戶持續加大資料中心的投資力道，推升AI伺服器需求外，廣達陸續收穫新專案，將有助提升營運表現。

再由技術面來看，廣達期貨自4月23日以帶下影線短紅K棒跌深反彈作收後，隔日出現跳空長紅K，扭轉前期空方局勢，盤勢主控權由多方奪回。目前股價反彈至前波高點，在所有均線維持多頭格局之下，技術面上仍有利後市發展。

另外，在基本面方面，廣達今年首季透過產品組合改善拉升公司毛利率，加上AI伺服器上半年上游料況緊張的問題也逐漸好轉，以及下半年AI伺服器將可望占公司伺服器營收50%比重之下，受AI伺服器成長強勁表現，將有利推升公司下半年營運動能，廣達期貨後市表現可期。（國票期貨提供）

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