台指期 資金氛圍正向

股期雙市昨（28）日震盪走揚，指數齊步創高收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加863口、攀升至1萬口。展望盤勢，短線資金氛圍保持正向，並關注輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演說及下周登場的Computex，留意台指期介入機會。

台股昨（28）日在美股未開盤下，權值股表現漲跌互見，終場指數小漲54點、收21,858點，再創歷史新高。台指期昨天同步續創新高，終場上漲84點至21,954點。價差方面，台指期正價差擴至95.59點，電子期正價差擴至4.87點，金融期正價差縮至6.3點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超22.6億元；台指期淨部位，三大法人淨空單增加450口至4,746口，其中外資淨空單增加863口至10,160口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增1,209口至6,283口。

永豐期貨指出，盤面上各類股表現多點開花，觀光大漲3%，航運指在回測10日線後再度創高。資金健康輪動，各類股都有所貢獻，目前指數持續創高，不預設高點，留意周五PCI數據前後5日線防守狀況。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局也維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼布局依舊正向、且市場選擇權籌碼偏多力道連續好多天增加，再加上結構依舊正向，使台股與台指期後市行情並不看淡。

期貨分析師指出，整體而言，短線資金氛圍保持正向，並關注輝達執行長演說，以及下周登場的Computex，留意台指期介入機會。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約4萬4,000餘口，至於周選擇權仍是偏樂觀，且偏多力道持續增加，整體籌碼面中性偏樂觀格局。