全民權證／勤誠 押寶價外20%
勤誠（8210）第1季毛利6.89億元，季減40.1%、年增154%；每股純益（EPS）3元，單季即優於去年上半年EPS的2.3元。
勤誠AI伺服器機殼部分，GB200伺服器出貨或於2025年才能逐漸放量，因此，GB200公司相關機殼產品對於營收成長的助益或於2025年才會逐漸浮現。而市場持續關注GB200系列伺服器若採用1U、2U等低U數機殼組成，預期GB200 MGX伺服器機櫃中2U機殼總產值若與H100伺服器機櫃中二至四個高U數（7U）機殼相比，可能持平至小幅下降，因此，即使GB200系列成為市場主流，只要GB200需求量足夠龐大，勤誠仍可獲得足夠營收成長動能。
看好勤誠後市的投資人，可布局價外20%以內、有效天期90天以上的權證。（中國信託證券提供）
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