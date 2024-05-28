快訊

立院4天4夜馬拉松表決大戰 國會改革三讀3重點入法

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

全民權證／聯發科 兩檔鍍金

經濟日報／ 記者崔馨方整理
聯發科相關權證
聯發科相關權證

聯發科（2454）受惠AI浪潮趨勢前景亮眼，隨台北國際電腦展（Computex）將至，法人看好聯發科未來營運展望，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。

法人樂觀看待聯發科與輝達（NVIDIA）合作的AI PC晶片及車用智慧座艙系統領域的展望，尤其與輝達合作推出的晶片性能有望超越現階段市場既有廠商產品，將於2025年陸續進入量產，長期成長性可期。

聯發科進入手機產業備貨淡季，但法人仍看好其中長期成長動能及AI布局，第2季營運衰退幅度也並未市場預期悲觀，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。

看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的權證，靈活操作參與行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 聯發科

延伸閱讀

輝達股價美股盤前再漲逾2% 分析師：離高峰還有一段距離

看好台積電上千元「以為開玩笑」⋯黃仁勳帶世界！輝達市值暴增 5台廠股價跟著轉

聯發科股東會後續飆新高 早盤衝達1,315元、市值2.1兆

聯發科多路進擊創造新獲利 市值站穩2兆元

相關新聞

台指期 資金氛圍正向

股期雙市昨（28）日震盪走揚，指數齊步創高收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加863口、攀升至1萬口...

永續期 留意風險

輝達（NVIDIA）財報優於預期，公司表示產能仍吃緊，激勵NVIDIA股價大漲、破1,000美元創新高，在整體美股上漲動...

廣達期 動能強勁

廣達（2382）近年投入5G與AI技術研究，並發展雲端運算與企業網路系統解決方案等新應用拓展客群，帶動第1季繳出三率三升...

川湖、欣興 認購聚光

瑞銀亞洲投資論壇本周五（31日）召開「台灣企業AI日」，輝達執行長黃仁勳6月2日將在台大體育館演講，6月4日台北國際電腦展開幕，緊接著6月11日蘋果舉行開發者大會，一場場AI盛宴上場，激勵台廠AI相關供應鏈股價，相關權證也潛力十足。

奇鋐、高力 挑長天期

散熱族群在AI供應鏈的表現亮眼，位居產業關鍵地位，豐碩業績可望持續幾年，吸引法人買盤搶進。奇鋐（3017）及高力（899...

鴻海兩檔題材火熱

輝達（NVIDIA）如期推出Blackwell GPU，將推動2025年AI伺服器市場增長。隨輝達的AI GPU需求上升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。