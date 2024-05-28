全民權證／聯發科 兩檔鍍金

聯發科（2454）受惠AI浪潮趨勢前景亮眼，隨台北國際電腦展（Computex）將至，法人看好聯發科未來營運展望，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。

法人樂觀看待聯發科與輝達（NVIDIA）合作的AI PC晶片及車用智慧座艙系統領域的展望，尤其與輝達合作推出的晶片性能有望超越現階段市場既有廠商產品，將於2025年陸續進入量產，長期成長性可期。

聯發科進入手機產業備貨淡季，但法人仍看好其中長期成長動能及AI布局，第2季營運衰退幅度也並未市場預期悲觀，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。

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