全民權證／聯發科 兩檔鍍金
聯發科（2454）受惠AI浪潮趨勢前景亮眼，隨台北國際電腦展（Computex）將至，法人看好聯發科未來營運展望，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。
法人樂觀看待聯發科與輝達（NVIDIA）合作的AI PC晶片及車用智慧座艙系統領域的展望，尤其與輝達合作推出的晶片性能有望超越現階段市場既有廠商產品，將於2025年陸續進入量產，長期成長性可期。
聯發科進入手機產業備貨淡季，但法人仍看好其中長期成長動能及AI布局，第2季營運衰退幅度也並未市場預期悲觀，故維持「買進」投資評等，目標價1,375元。
看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的權證，靈活操作參與行情。（台新證券提供）
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