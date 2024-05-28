快訊

立院4天4夜馬拉松表決大戰 國會改革三讀3重點入法

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

奇鋐、高力 挑長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。 記者葉信菉／攝影
奇鋐董事長沈慶行。 記者葉信菉／攝影

散熱族群在AI供應鏈的表現亮眼，位居產業關鍵地位，豐碩業績可望持續幾年，吸引法人買盤搶進。奇鋐（3017）及高力（8996）股價漲勢凌厲，權證發行商表示，因盤勢震盪，可挑長天期相關認購權證，靈活操作參與行情。

奇鋐的3D VC產品中國大陸廠區產能滿載，越南廠區5月開始進入量產。3D VC將隨著H100、H200 HGX需求，將陸續提高至滿載產能生產。今年第1季為營運底部，將會逐季向上成長。

奇鋐在氣冷散熱領域即具備散熱模組、風扇、機殼一次提供完整散熱解決方案的優勢。預期奇鋐不論在氣冷及水冷散熱解決方案，都有望受惠整體產值的提升，拉高營運成長。

奇鋐2024年水冷營收比重將達總營收5%~10%，2025年水冷營收將會翻倍成長。預估2024、2025年水冷營收占總營收比重8%、13%。

高力是美系伺服器品牌廠供應鏈成員，該品牌廠致力提高液冷伺服器機櫃的產量，以為資料中心業者改善系統能源使用效率，進而縮減整體持有成本，同時解決熱設計功耗上升衍生的散熱問題。為滿足品牌客戶龐大需求，高力目標2024年底前將歧管月產能擴充至2,000組，in-row CDU則預計第4季出貨。其真空硬焊技術最適合用於生產歧管，使其在競爭中占據優勢。

2025至26年BE（Bloom Energy）與熱泵業務展望看俏，2024年營收可望小幅攀升，並於2025年加速成長。BE正受惠於資料中心擴充對能源需求大增的趨勢，並致力開拓新市場，如固態氧化物電解電池（SOEC）與碳捕捉。與此同時，熱泵庫存預計還需要二至三季才能去化完成，但因有望打入新tier-1客戶且在既有客戶市占率提升，2025至2026年熱泵營收可望恢復成長。

奇鋐 營收

延伸閱讀

短期債、通膨連結債 聚光

弘塑、辛耘 挑中長天期

漢翔、國產 選長天期

鴻海、緯穎 押中長天期

相關新聞

台指期 資金氛圍正向

股期雙市昨（28）日震盪走揚，指數齊步創高收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加863口、攀升至1萬口...

永續期 留意風險

輝達（NVIDIA）財報優於預期，公司表示產能仍吃緊，激勵NVIDIA股價大漲、破1,000美元創新高，在整體美股上漲動...

廣達期 動能強勁

廣達（2382）近年投入5G與AI技術研究，並發展雲端運算與企業網路系統解決方案等新應用拓展客群，帶動第1季繳出三率三升...

川湖、欣興 認購聚光

瑞銀亞洲投資論壇本周五（31日）召開「台灣企業AI日」，輝達執行長黃仁勳6月2日將在台大體育館演講，6月4日台北國際電腦展開幕，緊接著6月11日蘋果舉行開發者大會，一場場AI盛宴上場，激勵台廠AI相關供應鏈股價，相關權證也潛力十足。

奇鋐、高力 挑長天期

散熱族群在AI供應鏈的表現亮眼，位居產業關鍵地位，豐碩業績可望持續幾年，吸引法人買盤搶進。奇鋐（3017）及高力（899...

鴻海兩檔題材火熱

輝達（NVIDIA）如期推出Blackwell GPU，將推動2025年AI伺服器市場增長。隨輝達的AI GPU需求上升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。