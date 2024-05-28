奇鋐、高力 挑長天期

散熱族群在AI供應鏈的表現亮眼，位居產業關鍵地位，豐碩業績可望持續幾年，吸引法人買盤搶進。奇鋐（3017）及高力（8996）股價漲勢凌厲，權證發行商表示，因盤勢震盪，可挑長天期相關認購權證，靈活操作參與行情。

奇鋐的3D VC產品中國大陸廠區產能滿載，越南廠區5月開始進入量產。3D VC將隨著H100、H200 HGX需求，將陸續提高至滿載產能生產。今年第1季為營運底部，將會逐季向上成長。

奇鋐在氣冷散熱領域即具備散熱模組、風扇、機殼一次提供完整散熱解決方案的優勢。預期奇鋐不論在氣冷及水冷散熱解決方案，都有望受惠整體產值的提升，拉高營運成長。

奇鋐2024年水冷營收比重將達總營收5%~10%，2025年水冷營收將會翻倍成長。預估2024、2025年水冷營收占總營收比重8%、13%。

高力是美系伺服器品牌廠供應鏈成員，該品牌廠致力提高液冷伺服器機櫃的產量，以為資料中心業者改善系統能源使用效率，進而縮減整體持有成本，同時解決熱設計功耗上升衍生的散熱問題。為滿足品牌客戶龐大需求，高力目標2024年底前將歧管月產能擴充至2,000組，in-row CDU則預計第4季出貨。其真空硬焊技術最適合用於生產歧管，使其在競爭中占據優勢。

2025至26年BE（Bloom Energy）與熱泵業務展望看俏，2024年營收可望小幅攀升，並於2025年加速成長。BE正受惠於資料中心擴充對能源需求大增的趨勢，並致力開拓新市場，如固態氧化物電解電池（SOEC）與碳捕捉。與此同時，熱泵庫存預計還需要二至三季才能去化完成，但因有望打入新tier-1客戶且在既有客戶市占率提升，2025至2026年熱泵營收可望恢復成長。