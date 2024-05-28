輝達（NVIDIA）如期推出Blackwell GPU，將推動2025年AI伺服器市場增長。隨輝達的AI GPU需求上升，鴻海（2317）在GPU模組市場中保持主要供應地位，並持續擴大GPU基板的產能，預計市占率將逐季提高。

法人分析，儘管受全球通膨影響，消費性智能及電腦終端產品的需求能見度仍低。然而，隨著缺料情況的緩解，AI伺服器GPU的需求將逐季增長，預計鴻海2024年AI伺服器市場將年增超過40%。

另外，鴻海持續爭取新案，擴大AI伺服器整機的接單量。

展望後市，鴻海將成為輝達新一代GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統的主要組裝供應商，預計2024年和2025年，AI伺服器將分別貢獻鴻海7.8%和20.5%的營收。

在電動車業務方面，Model C已於2024年第1季開始陸續交車，並計劃在2024年第3季前完成所有在手訂單的交付。Model B則預計於2024年底開始接受預訂。鴻海還將增加聲學元件的貢獻，進一步推動元件及其他產品的強勁成長。

在電動充電樁上，一般市面上的電動汽車交流充電樁常見整機重量超過十公斤以上，鴻海藉由優化元件、優化散熱設計，使重量減輕，產品設計具競爭力。

權證發行商建議，看好鴻海等AI供應鏈後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過90天以上的商品介入，藉以放大槓桿利潤。