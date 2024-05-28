全民權證／陽明 挑價內外10%
陽明 （2609）受惠艙位供需吃緊，帶動上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連七漲，法人看好第2、3季獲利表現仍有佳績可期。
法人分析，紅海危機未歇，航程繞道支撐遠洋線運價維持在損益兩平點以上，加上業外認列利息收入及匯兌收益，陽明第1季稅後純益93.7億元，每股純益（EPS）2.6元，單季轉虧為盈。
紅海危機事件的持續性及貨櫃市場新船大量下水，是運價走勢最大變數，法人預估2024年貨櫃市場運力增速逾9%，紅海事件導致航商繞道而行，有助去化部分過剩運力，如果繞道成為常態，市場供需將可接近平衡，陽明等航商獲利及評價提升可期。
看好陽明後市可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與行情。
（中國信託證券提供）
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