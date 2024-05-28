快訊

颮線出現！吳德榮：今鋒面南下 防雷擊強風瞬間大雨

獨／退役女士官監工「坑」走陸官2機具變賣 檢憲調查

竹市高樓火警濃煙「煙囪效應」 60人嗆傷、2勇消殉職

億光、材料 選逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
億光董事長葉寅夫。 (聯合報系資料庫)
億光董事長葉寅夫。 (聯合報系資料庫)

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考億光（2393）、材料-KY（4763）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

億光方面，展望今年，億光表示，預期第2季及全年營收將有雙位數成長，其中不可見光成長超過10%，車用維持雙位數成長，持續處分低毛利產品。

億光、材料-KY相關權證
億光、材料-KY相關權證

針對未來策略，億光指出，LED產業進入成熟期，營收規模成長不是追求目標，將持續提升毛利率，聚焦本業，毛利率展望維持約30%。

億光表示，消費性、家電及車用領域市況已有明顯好轉，車用顯示器及車內外之照明將有雙位數成長，預期今年車用成長性最高，其次為不可見光、消費性電子及背光、照明。

至於材料-KY，公司表示，絲束、長絲及醋片需求強勁，持續與客戶溝通交貨排程，加上後續新產能陸續開出，配合2024年售價優於2023年下，樂觀看待全年出貨可望再創新高、達到雙位數成長。法人預估下半年營收、獲利有機會創高。

材料指出，第1季毛利率約67%，與前一季持平，但高於過去五年約39%的平均水準；首季每股純益（EPS）24.48元創歷史新高。材料強調，目前絲束、長絲及醋片需求強勁，持續與客戶溝通交貨排程，預計2024年售價優於2023年，加上產能持續增加使經濟規模擴大，暨原料（醋酸、木漿）價格維持低檔等因素，致營收及毛利率成長可期。

若是投資人看好此兩檔，可選擇價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的的權證入手。

億光 毛利率

延伸閱讀

勤誠、中砂 認購搶鏡

台達電、寶成 四檔俏

全民權證／鴻海 挑價內外15%

全民權證／茂達 選逾兩個月

相關新聞

台指期 偏多格局看待

股期雙市昨（27）日開高走高，指數齊步站上21,800點關卡；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加895口...

期貨商論壇／萬海期 伺機布局

萬海（2615）23日召開法說會，萬海總經理謝福隆稱今年貨櫃船運市場旺季已從以往的7月提早至5月，紅海危機等地緣政治因素...

期貨商論壇／永續期 靈活配置

美股財報方面，輝達（Nvidia）公布第1季營收260.4億美元，並展望第2季營收能繼續成長至280億美元，財報與財測展...

億光、材料 選逾兩個月

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考億光（2393）、...

旺矽、蔚華科 四檔閃亮

隨著AI發展對於運算速度、體積及散熱的要求，先進封裝格外受到重視，法人看好CoWoS、共同封裝光學元件（Co- Pack...

全民權證／陽明 挑價內外10%

陽明 （2609）受惠艙位供需吃緊，帶動上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連七漲，法人看好第2、3季獲利表現仍有佳績可期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。