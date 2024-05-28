期貨商論壇／永續期 靈活配置
美股財報方面，輝達（Nvidia）公布第1季營收260.4億美元，並展望第2季營收能繼續成長至280億美元，財報與財測展望皆打敗市場預期，帶動股價跳空突破千元大關，同步激勵那斯達克指數、費城半導體一同再創歷史新高。
美國總經數據方面，美國5月Markit服務業、製造業PMI分別為54.8、50.9，皆高於市場預期值，顯示美國經濟表現依舊強勁，一度推升緩降息預期，使美指期拉回。5月密大消費信心指數終值超預期回升至69.1，再提供美國經濟強勁的跡象，不過短中期通膨預期並未超出市場預期。
在全球AI龍頭指標股財報公布前，台灣AI相關供應鏈、半導體、電子零組件、電腦周邊類股早已提早湧入買盤，帶動台指期、永續期延續緩漲創高多頭行情，而在Nvidia財報報喜後，追價買盤持續挹注，帶領台指期、永續期將分別挑戰22,000點、11,500點整數大關。
本周較需留意的重大事件為31日即將公布的4月核心PCE通膨數據。投資人可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）
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