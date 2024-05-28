期貨商論壇／永續期 靈活配置

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美股財報方面，輝達（Nvidia）公布第1季營收260.4億美元，並展望第2季營收能繼續成長至280億美元，財報與財測展望皆打敗市場預期，帶動股價跳空突破千元大關，同步激勵那斯達克指數、費城半導體一同再創歷史新高。

美國總經數據方面，美國5月Markit服務業、製造業PMI分別為54.8、50.9，皆高於市場預期值，顯示美國經濟表現依舊強勁，一度推升緩降息預期，使美指期拉回。5月密大消費信心指數終值超預期回升至69.1，再提供美國經濟強勁的跡象，不過短中期通膨預期並未超出市場預期。

在全球AI龍頭指標股財報公布前，台灣AI相關供應鏈、半導體、電子零組件、電腦周邊類股早已提早湧入買盤，帶動台指期、永續期延續緩漲創高多頭行情，而在Nvidia財報報喜後，追價買盤持續挹注，帶領台指期、永續期將分別挑戰22,000點、11,500點整數大關。

本周較需留意的重大事件為31日即將公布的4月核心PCE通膨數據。投資人可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 美國經濟 財報

延伸閱讀

北京制裁12家美國軍工企業 聲稱別逾越台灣議題紅線

美眾院外委會主席：美國大選結果 不會影響對台支持

AI熱潮已一年多…Nvidia股價破千已經過熱？ 專家：答案是否定的「還有一點距離」

美媒：軟實力褪色 美國月亮不再大又圓

相關新聞

台指期 偏多格局看待

股期雙市昨（27）日開高走高，指數齊步站上21,800點關卡；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加895口...

期貨商論壇／萬海期 伺機布局

萬海（2615）23日召開法說會，萬海總經理謝福隆稱今年貨櫃船運市場旺季已從以往的7月提早至5月，紅海危機等地緣政治因素...

期貨商論壇／永續期 靈活配置

美股財報方面，輝達（Nvidia）公布第1季營收260.4億美元，並展望第2季營收能繼續成長至280億美元，財報與財測展...

最牛一輪／奇鋐火熱 群益3C衝刺

奇鋐（3017）是AI議題下最夯的散熱股之一，今年第1季稅後純益15.64億元，季減6.4%，年增55.3%，為歷史次高...

元大期貨股東會／營運成果豐碩 每股配息5元創新高

元大期貨（6023）27日舉行股東會，深耕台灣期貨市場27年，身為台灣期貨業領導品牌，112年度創造亮麗成績單，稅後淨利...

期貨業永續座談 回響熱

臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會及台灣金融研訓院共同舉辦今年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，期交所總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。