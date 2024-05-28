台指期 偏多格局看待

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（27）日開高走高，指數齊步站上21,800點關卡；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加895口、攀升至9,297口，展望盤勢，現階段技術面仍屬強勢，以偏多格局看待，行情延續高檔震盪。

現貨與期貨行情方面，9月降息機率已經降不到五成，首次可能降息時點由9月遞延至11月，全年降息幅度僅剩一碼，使美股指數漲幅較上周有所收斂，不過由於輝達表現依舊強勢，支撐科技板塊上行。

台股昨天表現相當強勢，各類族群皆有表現，終場指數上漲238點，收在21,803點。期貨部分，台指期昨天買氣湧現，電、金、傳產齊揚，貨櫃三雄由萬海領漲9.61%；終場台指期上漲307點至21,875點。

價差方面，台指期正價差擴至71.23點，電子期轉為正價差3.69點，金融期正價差縮至4.53點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超124.18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加489口至4,296口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加895口至9,297口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加1,179口至5,074口。

永豐期貨指出，台股補量翻揚，再創歷史新高，各類族群皆有表現，資金健康輪動，指數表態站上日前短壓平台，維持多方格局。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局也維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼布局依舊正向，再加上結構依舊正向，K棒指向多方，台股依舊偏樂觀。期貨分析師指出，台指期高檔有撐，盤面聚焦AI族群，除輝達執行長黃仁勳來台，下周台北國際電腦展（Computex）也將登場，可留意台指期操作機會。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約3萬9,000餘口，至於周選擇權仍是偏樂觀，且偏多力道持續增加，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

台指期 期貨 選擇權

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