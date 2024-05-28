期貨商論壇／萬海期 伺機布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

萬海（2615）23日召開法說會，萬海總經理謝福隆稱今年貨櫃船運市場旺季已從以往的7月提早至5月，紅海危機等地緣政治因素造成船隻繞航，船舶供給持續吃緊，預估第3季船舶脫班、缺櫃、缺艙等壓力尚在，高運價會延續。

船隊部分，萬海近年持續淘汰高耗能的老舊船舶，並提高自有船比例到84%，包含自有船跟租船，2023年全年已退租25艘，新交的節能船23艘加入，使平均船齡大幅年輕化，在船舶年輕化的指標排名，目前全球前15大的貨櫃輪船公司裡面，以平均船齡八年，全球排名第三。

運力部分，截至14日，全球閒置運力約19萬TEU，占比僅0.7%，目前船舶艙位供給緊張。2020年全球閒置貨櫃船運能衝到高點，達271萬TEU，如今閒置運能下降到19萬TEU，低於1%，顯示船舶供給緊張。缺船、缺艙的運價大漲外溢效應已經擴及到其他航線，澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，近洋航線罕見飆漲。

萬海亞洲航線航班最多，也向來為萬海主力，首季在亞洲的市占約15%，近洋線調漲將挹注萬海營收。投資人不妨可以留意萬海期（QXF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 航線 萬海

延伸閱讀

股東會旺季 本周516家登場 …氣展望牽動台股走勢

法人機構預期 陽明、萬海今年可賺一股本

陽明：航運景氣波動劇烈 賺錢一定發股利

23年因大造船成就長榮（2603）！ 專家：50艘新船的萬海（2615）期待能複製成果

相關新聞

台指期 偏多格局看待

股期雙市昨（27）日開高走高，指數齊步站上21,800點關卡；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加895口...

期貨商論壇／萬海期 伺機布局

萬海（2615）23日召開法說會，萬海總經理謝福隆稱今年貨櫃船運市場旺季已從以往的7月提早至5月，紅海危機等地緣政治因素...

期貨商論壇／永續期 靈活配置

美股財報方面，輝達（Nvidia）公布第1季營收260.4億美元，並展望第2季營收能繼續成長至280億美元，財報與財測展...

最牛一輪／奇鋐火熱 群益3C衝刺

奇鋐（3017）是AI議題下最夯的散熱股之一，今年第1季稅後純益15.64億元，季減6.4%，年增55.3%，為歷史次高...

元大期貨股東會／營運成果豐碩 每股配息5元創新高

元大期貨（6023）27日舉行股東會，深耕台灣期貨市場27年，身為台灣期貨業領導品牌，112年度創造亮麗成績單，稅後淨利...

期貨業永續座談 回響熱

臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會及台灣金融研訓院共同舉辦今年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，期交所總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。