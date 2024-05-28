期貨商論壇／萬海期 伺機布局

萬海（2615）23日召開法說會，萬海總經理謝福隆稱今年貨櫃船運市場旺季已從以往的7月提早至5月，紅海危機等地緣政治因素造成船隻繞航，船舶供給持續吃緊，預估第3季船舶脫班、缺櫃、缺艙等壓力尚在，高運價會延續。

船隊部分，萬海近年持續淘汰高耗能的老舊船舶，並提高自有船比例到84%，包含自有船跟租船，2023年全年已退租25艘，新交的節能船23艘加入，使平均船齡大幅年輕化，在船舶年輕化的指標排名，目前全球前15大的貨櫃輪船公司裡面，以平均船齡八年，全球排名第三。

運力部分，截至14日，全球閒置運力約19萬TEU，占比僅0.7%，目前船舶艙位供給緊張。2020年全球閒置貨櫃船運能衝到高點，達271萬TEU，如今閒置運能下降到19萬TEU，低於1%，顯示船舶供給緊張。缺船、缺艙的運價大漲外溢效應已經擴及到其他航線，澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，近洋航線罕見飆漲。

萬海亞洲航線航班最多，也向來為萬海主力，首季在亞洲的市占約15%，近洋線調漲將挹注萬海營收。投資人不妨可以留意萬海期（QXF）做相關操作。（群益期貨提供）

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