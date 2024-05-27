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台達電、寶成 四檔俏

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台達電。 路透
台達電。 路透

台股震盪劇烈，盤面上具業績題材支撐的「營運優質股」，股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考台達電（2308）、寶成等，利用權證參與行情。

元大證券建議，目前優質股仍是布局首選，投資人若看好業績佳的優質股，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握彈升行情。　

台達電、寶成相關權證
台達電、寶成相關權證

台達電持續在電動車、伺服器及資料中心、儲能及能源管理、工業及建築自動化等應用深耕發展，透過全球化布局，保持靈活彈性，看好今年銷售量較去年度成長。台達電表示，電源管理及系統方案橫跨全球各應用領域，包含AI、雲端運算、邊緣運算、資通、工業、航太、醫療、照明及家電產業。

AI運算力大幅提升需要更高功率、高效率的電源供應系統，台達電提供完整解決方案，包括最新第三代開放式機櫃架構的18kW高功率機架式電源系統與散熱解決方案，能源轉換效率達97.5%，為資料中心伺服器、網通設備及AI伺服器提供節能高效的穩定電源。

寶成第1季合併營業毛利161.32億元，毛利率25.5%，較去年同期增加1.5個百分點，稅後純益46.5億元、年增369.3%，為歷年同期次高，每股純益1.58元。

隨著品牌客戶庫存調節進入尾聲，寶成製鞋業務呈現逐步復甦態勢，第1季製鞋業務營收較去年同期增加3.4%。業外收益也有亮眼表現。

元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結台達電相關權證包括台達電元大3A購12、台達電國泰3C購02等；寶成相關權證有寶成元大3B購03、寶成國泰3C購01等。

台達電 寶成 權證

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