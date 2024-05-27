勤誠、中砂 認購搶鏡
台股近期延續震盪盤堅走勢，櫃買市場逐步轉強，勤誠（8210）、中砂等兩檔中小型題材股維持高檔強勢整理，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
法人表示，勤誠第2季營收可望季增25%至30%，較先前展望強勁，主要動能來自人工智慧（AI）伺服器需求持續熱絡，包括輝達（NVIDIA）H200專案、雲端服務提供商（CSP）ASIC專案出貨。
全年來看，勤誠看好第2季至第4季營收逐季成長，包括輝達GB200與B100等數個新專案預計下半年開始出貨，ASIC專案亦如期進行，法人預估，今年AI營收占比將由去年約三成進一步擴增到四至五成，有助利潤率擴張。
法人指出，勤誠為第一家通過NVIDIA reference design的GB200 MGX 2U機殼供應商，將較同業有市場先進者優勢，預計今年下半年開始出貨GB200機殼，速度早於同業，且有機會因此切入更多客戶。
此外，GB200伺服器機殼毛利率較現有H100專案來得高，主要是勤誠出貨形式較多為Level 3，法人預期GB200 2U機殼單價將較通用伺服器2U機殼單價提升50%至100%以上，有利營收增長。
法人認為，中砂的鑽石事業部將成為今、明年主要成長動能，除3奈米晶圓出貨量強勁成長及2奈米鑽石碟市占率提升外，2奈米鑽石碟將自2025年上半年起開始貢獻營收。
至於潛在美系IDM客戶的鑽石碟業務部分，由於產品驗證如預期，並有望最早於今年下半年接獲訂單，法人看好將為中砂2025年鑽石事業部營收帶來上檔空間。
權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。連結勤誠的相關權證包括勤誠國泰41購01（032066）、勤誠中信3C購01（030410）；中砂相關權證有中砂國泰3C購02（031445）、中砂永豐39購01（074399）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言