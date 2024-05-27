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勤誠、中砂 認購搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
勤誠董事長陳美琪。 照片提供/勤誠
勤誠董事長陳美琪。 照片提供/勤誠

台股近期延續震盪盤堅走勢，櫃買市場逐步轉強，勤誠（8210）、中砂等兩檔中小型題材股維持高檔強勢整理，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人表示，勤誠第2季營收可望季增25%至30%，較先前展望強勁，主要動能來自人工智慧（AI）伺服器需求持續熱絡，包括輝達（NVIDIA）H200專案、雲端服務提供商（CSP）ASIC專案出貨。

勤誠、中砂相關權證
勤誠、中砂相關權證

全年來看，勤誠看好第2季至第4季營收逐季成長，包括輝達GB200與B100等數個新專案預計下半年開始出貨，ASIC專案亦如期進行，法人預估，今年AI營收占比將由去年約三成進一步擴增到四至五成，有助利潤率擴張。

法人指出，勤誠為第一家通過NVIDIA reference design的GB200 MGX 2U機殼供應商，將較同業有市場先進者優勢，預計今年下半年開始出貨GB200機殼，速度早於同業，且有機會因此切入更多客戶。

此外，GB200伺服器機殼毛利率較現有H100專案來得高，主要是勤誠出貨形式較多為Level 3，法人預期GB200 2U機殼單價將較通用伺服器2U機殼單價提升50%至100%以上，有利營收增長。

法人認為，中砂的鑽石事業部將成為今、明年主要成長動能，除3奈米晶圓出貨量強勁成長及2奈米鑽石碟市占率提升外，2奈米鑽石碟將自2025年上半年起開始貢獻營收。

至於潛在美系IDM客戶的鑽石碟業務部分，由於產品驗證如預期，並有望最早於今年下半年接獲訂單，法人看好將為中砂2025年鑽石事業部營收帶來上檔空間。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。連結勤誠的相關權證包括勤誠國泰41購01（032066）、勤誠中信3C購01（030410）；中砂相關權證有中砂國泰3C購02（031445）、中砂永豐39購01（074399）。

中砂 勤誠 營收

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