全民權證／鈺太 兩檔有看頭

鈺太（6679）筆電數位麥克風（D-mic）訂單增加，主要為今年上半年推出的新筆電機種進行備貨。除2024年全球筆電出貨量將年增，且將延續至2025年，今年下半年至明年推出的AI筆電將出現規格升級，並增加單一筆電的平均麥克風數量。

由於新品規格升級，平均單價將提高，且麥克風自單一筆電平均二至三顆增加至三、四顆，將推升出貨量。智慧型手機類比麥克風訂單持續增加。

AI智慧型手機趨勢將推升D-mic採用率，頭戴式耳機、車用、IP cam、助／輔聽器、智慧裝置等應用需求擴大，將加深鈺太D-mic的滲透率。

投資人可挑選價外20%以內權證，如鈺太凱基39購02、鈺太兆豐3A購01。（凱基證券提供）

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