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全民權證／茂達 選逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正整理
茂達相關權證
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電源管理IC廠茂達（6138）估計今年表現比去年好，有雙位數百分比成長。本季營收毛利率展望都優於首季，第3季營收與毛利率會更好，第4季有望延續。

法人認為，茂達今年營運將回到成長軌道，上半年可呈現強勁年增表現，下半年應當也可維持年增狀態，並優於上半年。

AI PC興起帶來商機，茂達表示，包括風扇馬達驅動IC、大電流電源管理IC及DDR5應用都可受惠。其DDR5應用第一代產品正在銷售，第二代規格正制訂中，預計今年底試產，由於增加功能，平均銷售單價應可拉高。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證茂達永豐3B購01（715726）、茂達群益39購02（715894）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

毛利率 營收

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