快訊

竹市東區大樓火警 2勇消入內搜救疑氣瓶耗盡 倒樓梯間殉職

3C保母養出「會聽不會講」的娃 去年增萬名遲緩兒

時空錯亂…綠昔日國會改革主張 今成藍白「毀憲亂政」？

全民權證／鴻海 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
鴻海相關權證
鴻海相關權證

鴻海（2317）第1季獲利低於預期，但第2季可望季增、年增，法人看好，由於具備垂直整合能力及資產、現金流規模優勢，有利爭取增加輝達 （NVIDIA）GB200的AI伺服器組裝訂單供應份額，增添營運成長動能。

鴻海第1季本業毛利率6.3%，優於預期，但認列轉投資夏普虧損約105億元，整體稅後純益220億元。隨AI伺服器需求持續增強，以及通用伺服器與網通產品回升，加上電腦終端新品出貨，且連接器、鏡頭模組等成長，法人預期鴻海第2季營收較上季及去年同期明顯增長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如鴻海群益3B購12（030271）、鴻海台新3B購03（033399）。（群益證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 權證 鴻海

延伸閱讀

鴻海、仁寶 AI題材聚焦

AI鏈雙引擎熱唱旺下半年 台積電、鴻海等業績喊衝

鴻海（2317）擁200張加上這檔40張！ 專家：截至昨天獲利已快翻倍

GB200供應鏈最新贏家

相關新聞

期貨業永續座談 回響熱

臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會及台灣金融研訓院共同舉辦今年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，期交所總經...

期貨商論壇／黃金期 多方走弱

黃金期貨5月初回檔修正完畢後，行情轉為多頭走勢，價格一路上漲，接著因聯準會會議記要中表達將維持高利率的立場，加上美國5月...

期貨商論壇／半導體30期 帶勁

美國AI晶片大廠輝達公布的財報表現亮眼，上季營收和獲利雙雙超出市場預期，調整後的每股獲利為6.12美元，年增461%，也...

勤誠、中砂 認購搶鏡

台股近期延續震盪盤堅走勢，櫃買市場逐步轉強，勤誠（8210）、中砂等兩檔中小型題材股維持高檔強勢整理，發行券商建議，偏多...

台達電、寶成 四檔俏

台股震盪劇烈，盤面上具業績題材支撐的「營運優質股」，股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考台達電（2308）...

全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）第1季獲利低於預期，但第2季可望季增、年增，法人看好，由於具備垂直整合能力及資產、現金流規模優勢，有利爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。