全民權證／鴻海 挑價內外15%
鴻海（2317）第1季獲利低於預期，但第2季可望季增、年增，法人看好，由於具備垂直整合能力及資產、現金流規模優勢，有利爭取增加輝達 （NVIDIA）GB200的AI伺服器組裝訂單供應份額，增添營運成長動能。
鴻海第1季本業毛利率6.3%，優於預期，但認列轉投資夏普虧損約105億元，整體稅後純益220億元。隨AI伺服器需求持續增強，以及通用伺服器與網通產品回升，加上電腦終端新品出貨，且連接器、鏡頭模組等成長，法人預期鴻海第2季營收較上季及去年同期明顯增長。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如鴻海群益3B購12（030271）、鴻海台新3B購03（033399）。（群益證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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