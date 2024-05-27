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期貨商論壇／半導體30期 帶勁

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

美國AI晶片大廠輝達公布的財報表現亮眼，上季營收和獲利雙雙超出市場預期，調整後的每股獲利為6.12美元，年增461%，也超出市場預期的5.59美元。

此外，針對財測指引部分，也給出強勁的業績展望，預估第2季營收將達到280億美元，優於市場預期的266.1億美元，同時宣布將進行1拆10的股票分割計畫，並將季度配息提高150%至每股10美分。

整體來看，輝達強勁的業績表明市場對AI晶片的需求仍然強勁，樂觀銷售前景更進一步鞏固市場對人工智慧熱潮的樂觀情緒，其發展關鍵的半導體產業更將直接受惠。

近期半導體產業大事莫過於接下來將於6月4日登場的台北國際電腦展，輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通總裁艾蒙等晶片大廠高層都將齊聚，並聚焦於AI發展，部分台股相關概念族群更是在開展前未演先轟動，AI PC、散熱、機器人等近期股價也強力表態，顯見AI熱潮已成為全球科技發展重要趨勢。

科技巨頭的AI軍備競賽，有望帶動台股AI相關供應鏈新一波多頭走勢，除護國神山台積電（2330）外，其它半導體或AI伺服器等相關供應鏈都將同步受惠，而半導體30期貨在輝達財報利多以及市場對台北國際電腦展加持下，後市表現可期。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 半導體 輝達

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