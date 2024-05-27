期貨商論壇／黃金期 多方走弱

黃金期貨5月初回檔修正完畢後，行情轉為多頭走勢，價格一路上漲，接著因聯準會會議記要中表達將維持高利率的立場，加上美國5月製造業與服務業PMI指數表現皆超過市場預測值，而經濟數據表現再度轉強引發市場對降息進度可能再度延後的擔憂。同時帶動美元指數漲幅擴大，並同步使黃金期貨面臨回檔壓力，而近期美元因暫時缺少利空因素，美元指數轉為空頭格局的機率較低，因此，黃金期貨近期多方力道將有減弱的可能。

CFTC統計至14日資料顯示，非商業交易人目前仍未進行明顯的減碼操作，顯示即使黃金期貨漲幅較大，但非商業交易人並未進行獲利了結，其持有的淨多單仍維持在高水位，而在近兩日出現幅度較大的回檔後，留意後續公布的CFTC非商業交易人籌碼變化，若其資料顯示非商業交易人進行減碼，則須留意後續賣壓風險。

CME期貨交易所的黃金期貨在短線行情回檔後，技術面跌破重要的月線支撐，且5日均線轉為下行，若近期出現5日均線向下穿越月線，則可視為空頭訊號確立，行情再下探季線支撐可能性將大增，對波段走勢而言將成為相當不利的因素。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理。（華南期貨提供）

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