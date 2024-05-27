期貨業永續座談 回響熱

臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會及台灣金融研訓院共同舉辦今年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，期交所總經理周建隆表示，為落實政府2050淨零碳排目標，期交所繼去年購買綠電後，今年4月再購得臺灣碳權交易所1,350公噸二氧化碳當量的國際碳權，展現對永續發展積極參與，致力於自願追求碳中和目標。

本次座談會有證期局主秘尚光琪蒞臨指導，並有專營期貨商董事、監察人、總經理、稽核主管及法遵主管等近百餘位期貨業者代表出席，座談會除由安永會計師事務所協理林孟賢以「期貨業的溫室氣體盤查及確信實務作業」為主題，說明期貨業如何進行溫室氣體盤查及確信，並邀請元大期貨總經理許國村與群益期貨副總陳啟豪分享落實永續發展的經驗。

期交所也在座談會分享期交所在推動永續發展所做的努力，總經理周建隆指出，期交所永續發展積極參與，並致力於自願追求碳中和的目標。

尚光琪表示，企業成功推動永續發展關鍵因素有三，首先是公司管理當局，必須把永續發展內化成企業文化；第二，是企業應該辨認永續議題風險；最後，強調永續議題最核心的部分是公司治理，公司治理是推動企業永續發展的基礎，以這樣三大主軸來落實執行，永續發展才會有意義。

在永續財務資訊揭露部分，主管機關也與會計研究發展基金會合作，參酌國際財務報導準則基金會轄下的國際永續準則理事會公布的兩大揭露準則S1（永續相關財務資訊揭露之一般規定）及S2（氣候相關揭露），於去年8月發布我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，並給予企業充分彈性以準備因應。

此次座談會期望藉由產、官、學各界代表共同參與，使期貨商快速掌握永續發展轉型執行策略的整體概念，順利推動各項永續措施。