全民權證／創意 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
創意相關權證 圖／經濟日報提供
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創意（3443）第1季營收56.9億元，季減9.9%，年減12.8%。毛利率29.7%季增1.2個百分點，年減2.2個百分點。市場估創意第2季展望營收可望季增高雙位數百分比。

2023年創意AI營收比重約8%，2024年預期可成長到中十位數至高十位數，除了CSP客戶AI專案turnkey，有其他AI專案推出。IP方面，美國CSP客戶先前認證創意的HBM2 IP，現在客戶有認證 HBM3P IP。而創意在HBM4也有布局。此外，創意和台積電在先進製程相關領域合作緊密，除了給客戶提供完整的NRE以外，因創意熟悉先進封裝的製程，創意也提供後段設計服務。

權證發行商建議，看好創意後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品入手。（兆豐證券提供）

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