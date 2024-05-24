全民權證／元太 選價外15%內

元太（8069）第1季營收56.4億元，年減22%且季減3.3%；營業利益8.3億元，年減54%且季減45%，惟業外匯兌收益貢獻獲利29%，每股純益（EPS）1.15元，季增7%、年減25%。元太預估，首季營運是谷底，第2季會比第1季好，接下來逐季成長，明年則比今年好。

2024年受惠於彩色產品出貨需求提升，主因Kleido 3翻頁加快使市場接受度高，其2024年營收占比有機會達50%，較先前上修6.8%。大尺寸數位看板產能依先前規劃進度，新竹新廠辦二條材料產線將分別於2025年第1季及2026年量產，且揚州大尺寸模組產線設備亦規劃今年底進駐。

權證發行商建議，看好元太後市的投資人可布局價外15%以內、有效天期120天以上的商品參與行情。（元大證券提供）