全民權證／技嘉 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者周克威整理
技嘉相關權證 圖／經濟日報提供
技嘉相關權證 圖／經濟日報提供

技嘉（2376）第2季業績有望優於上季，帶動伺服器營收具季增動能；VGA的部分，第2季雖是淡季，但因接單狀況良好，市場預估第2季業績仍將呈現季增。

市場預估全季營收699億元，季增26.7%、年增167.5%，毛利率10.2%，歸屬母公司純益23.6億元，季增16.8%、年增165.7%，每股純益（EPS）3.7元。

法人看好技嘉今年營收2,783.9億元，年增103.5%，毛利率10.3%，歸屬母公司純益101.1億元，年增113.2%，EPS 15.91元。展望2025年，隨MB、VGA與NB產品可望呈個位數成長，伺服器為雙位數的成長下，EPS進一步成長至18.7元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（國泰證券提供）

延伸閱讀

全民權證／崇越 押寶逾60天

全民權證／緯穎 兩檔活跳跳

全民權證／技嘉 挑價內外20%

技嘉法說會後多家外資齊喊買 股價逆勢上漲收復季線

相關新聞

正崴、廣運 押偏價外

正崴（2392）、廣運（6125）股價近日呈現強勢，法人看好其後續業績表現，權證發行商表示，因應強勢股價可挑長天期偏價外...

欣興、威剛 四檔耀眼

欣興（3037）、 威剛（3260）今年第1季財報表現不錯，下半年將觀察PC產業是否復甦，尤其是AI PC帶動的需求，權...

全民權證／技嘉 兩檔閃金光

技嘉（2376）第2季業績有望優於上季，帶動伺服器營收具季增動能；VGA的部分，第2季雖是淡季，但因接單狀況良好，市場預...

全民權證／元太 選價外15%內

元太（8069）第1季營收56.4億元，年減22%且季減3.3%；營業利益8.3億元，年減54%且季減45%，惟業外匯兌...

全民權證／創意 瞄準逾150天

創意（3443）第1季營收56.9億元，季減9.9%，年減12.8%。毛利率29.7%季增1.2個百分點，年減2.2個百...

最牛一輪／辛耘高歌 元大3A猛進

辛耘（3583）盤整一段期間，昨（24）日股價再拉出長紅K棒，收在351元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。