全民權證／技嘉 兩檔閃金光
技嘉（2376）第2季業績有望優於上季，帶動伺服器營收具季增動能；VGA的部分，第2季雖是淡季，但因接單狀況良好，市場預估第2季業績仍將呈現季增。
市場預估全季營收699億元，季增26.7%、年增167.5%，毛利率10.2%，歸屬母公司純益23.6億元，季增16.8%、年增165.7%，每股純益（EPS）3.7元。
法人看好技嘉今年營收2,783.9億元，年增103.5%，毛利率10.3%，歸屬母公司純益101.1億元，年增113.2%，EPS 15.91元。展望2025年，隨MB、VGA與NB產品可望呈個位數成長，伺服器為雙位數的成長下，EPS進一步成長至18.7元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。（國泰證券提供）
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