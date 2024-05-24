正崴、廣運 押偏價外

正崴（2392）、廣運（6125）股價近日呈現強勢，法人看好其後續業績表現，權證發行商表示，因應強勢股價可挑長天期偏價外的相關認購權證靈活操作，避免持有較長時間損耗時間價值。

正崴、廣運相關權證 圖／經濟日報提供

正崴今年第1季稅後純益3.82億元，季增1.5%，較去年同期稅後淨損6.34億元轉虧為盈；第1季每股純益（EPS）0.83元，2023年同期每股淨損1.32元。正崴今年三大業務可望比去年好，且2024年及2025年是轉投資森崴能源依工程進度認列營收高峰期，審慎樂觀看待今年營運。

正崴4月起營收年增達兩成，第2季營收達雙位數成長，今年營收雙位數成長無虞；今年前四月營收累計260.22億元，較去年同期增加4.94%。

廣運自動化本業接單暢旺，更積極跨足半導體自動化市場；加上熱傳事業今年下半年可望進入量產發酵期，營運可期。此外，廣運將辦理1萬張現金增資及6億元無擔保可轉換公司債，預計自市場募集12億元資金。

市場傳出廣運水冷散熱系統有望打入GB200供應鏈，廣運的水對氣監控主機（CDU）已接到伺服器廠訂單，今年下半年可望進入量產發酵期。

投資人若看好正崴、廣運後市表現，可布局價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證，參與行情。