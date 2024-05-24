欣興、威剛 四檔耀眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
欣興、威剛相關權證 圖／經濟日報提供
欣興、威剛相關權證 圖／經濟日報提供

欣興（3037）、 威剛（3260）今年第1季財報表現不錯，下半年將觀察PC產業是否復甦，尤其是AI PC帶動的需求，權證發行商表示，可挑偏長天期相關認購權證操作。

欣興今年第1季營收264億元，季增3%、年減1%，淡季營運略優於去年第4季，顯見載板需求緩步復甦，第1季每股純益（EPS）1.6 元，季減16%、年減41%。目前AI相關產品需求強勁，其中占PCB近20%、載板則約10%，第2季有機會略優於第1季。

欣興今年資本支出增40%至242億，其中52%用於PCB產線，PCB第2季受惠美系手機備貨、AI 板材等需求，復甦訊號強勁，預期PCB年增20%，其餘支出主要用於光復廠設備，若全開可增加ABF15~18%產能，有望於在今年下半年投產。AI伺服器方面，OAM仍為主要供應商，在NVIDIA GB200 GPU通過認證，打破過往日廠Ibiden獨供局面，市占率可望升至20%，加上通用伺服器新平台滲透率續增，帶動欣興高階ABF占比提升至接近60%，PCB則持續布局低軌衛星、電動車等產品。

威剛第1季毛利率26.43％、營業利益15.47億元同步改寫單季歷史高點，稅後淨利年暴增17倍，每股盈餘3.62元也登上近11個季度以來高點。

從三大原廠及南韓記憶體出口指數來看，這次循環帶動營運成長、轉虧為盈的一直都是價格而非出貨量，假設現在下游OEM、通路端都看好下半年AI PC帶動換機需求，同時預期下半年報價將繼續成長，則會傾向在上半年提前準備庫存。

樣證發行商建議，看好相關個股的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期超過90天的權證介入。

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