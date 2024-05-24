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6月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北24日電

台北股市今天下跌42.09點，收21565.34點。6月電子期收1140.7點，下跌2.7點，正價差0.61點；6月金融期收1944.2點，下跌7.8點，正價差2.54點。

6月電子期以1140.7點作收，下跌2.7點，成交865口。7月電子期以1135.55點作收，下跌2.45點，成交6口。

電子現貨以1140.09點作收，下跌3.29點；6月電子期貨與現貨相較，正價差0.61點。

6月金融期以1944.2點作收，下跌7.8點，成交657口。7月金融期以1938點作收，下跌3.6點，成交5口。

金融現貨以1941.66點作收，下跌10.11點；6月金融期貨與現貨相較，正價差2.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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