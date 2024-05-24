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期貨商論壇／台積期 長線看多

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

富邦期貨分析師曹富凱表示，在全球貨幣政策可預期以及經濟穩定發展的情況下，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強勁，長線偏多看待。

觀察基本面，在聊天機器人ChatGPT推出後，各大公司紛紛投入AI人工智慧領域，衍生出台灣半導體產業訂單大增。關稅和貿易戰使得高端晶片成為各國爭搶的戰略資源。在可預見的未來，台灣半導體產業依然非常有競爭力，產業見度非常高。

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電公布4月營收2,360.21億元，年增59.6％；累計今年1至4月營收約8,286.65億元，年增26.2%，營收優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

曹富凱表示，外資持續買超，顯示兩岸關係短期緊張影響已淡化，加上輝達展望優於預期，台股6月會是AI的天下是可預期的，預期市場資金持續聚焦水冷、AI機器人等新趨勢成長股，台股走勢維持偏多，市場對台積電業績持續樂觀。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。（富邦期貨提供）

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台積電 期貨交易 營收

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