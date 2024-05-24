期貨商論壇／原油期 後市保守

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將在6月1日舉行會議，市場預期OPEC不會冒險增產，並將目前產量將維持到第3季底。美國石油協會發布月報表示，以國內石油交付總量衡量，美國4月石油總需求較去年同期下降0.9%。原油庫存年增0.3%至4.612億桶，為13個月來的最高水準。在經濟數據放緩以及高利率時間維持更長將影響原油需求以及中東緊張情勢不再升高的情形下，宜保守看待輕原油價格表現。

美國FOMC 5月會議記錄顯示，由於通膨降溫進展緩慢，聯準會（Fed）官員認為需要較預期更長的時間才能對通膨率返回2%有更大信心。由於伊朗總統墜機事件與地緣政治緊張局勢無關，加上美國上周原油庫存意外增加，中國煉油廠4月原油每日加工量較上月減少，對於需求前景擔憂拖累輕原油期貨22日下跌0.7%，以每桶79. 29美元做收。

美國能源部（EIA）鑽井生產力報告預估該國七大頁岩層6月原油日產量較前月增1.7萬桶，將創六個月來新高。EIA週報數據顯示17日當周美國原油庫存較前周增180萬桶，高於市場預期少250萬桶，紐約商業交易所交割中心庫欣原油庫存亦增130萬桶。IEA（國際能源署）月報中預期經合組織國家（OECD）今年需求疲軟，下修今年全球石油需求成長至每日110萬桶，較先前預期少14萬桶。（國泰期貨提供）

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