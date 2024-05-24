快訊

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

期貨商論壇／原油期 後市保守

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油期，後市保守。 路透
原油期，後市保守。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將在6月1日舉行會議，市場預期OPEC不會冒險增產，並將目前產量將維持到第3季底。美國石油協會發布月報表示，以國內石油交付總量衡量，美國4月石油總需求較去年同期下降0.9%。原油庫存年增0.3%至4.612億桶，為13個月來的最高水準。在經濟數據放緩以及高利率時間維持更長將影響原油需求以及中東緊張情勢不再升高的情形下，宜保守看待輕原油價格表現。

美國FOMC 5月會議記錄顯示，由於通膨降溫進展緩慢，聯準會（Fed）官員認為需要較預期更長的時間才能對通膨率返回2%有更大信心。由於伊朗總統墜機事件與地緣政治緊張局勢無關，加上美國上周原油庫存意外增加，中國煉油廠4月原油每日加工量較上月減少，對於需求前景擔憂拖累輕原油期貨22日下跌0.7%，以每桶79. 29美元做收。

美國能源部（EIA）鑽井生產力報告預估該國七大頁岩層6月原油日產量較前月增1.7萬桶，將創六個月來新高。EIA週報數據顯示17日當周美國原油庫存較前周增180萬桶，高於市場預期少250萬桶，紐約商業交易所交割中心庫欣原油庫存亦增130萬桶。IEA（國際能源署）月報中預期經合組織國家（OECD）今年需求疲軟，下修今年全球石油需求成長至每日110萬桶，較先前預期少14萬桶。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

石油 美國

延伸閱讀

期貨商論壇／原油期 保守看待

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

加拿大野火逼近石油重鎮 焚燒面積達1萬公頃、當局急撤6000人

金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

相關新聞

期貨商論壇／台積期 長線看多

富邦期貨分析師曹富凱表示，在全球貨幣政策可預期以及經濟穩定發展的情況下，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強...

期貨商論壇／原油期 後市保守

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC+將在6月1日舉行會議，市場預期OPEC不會冒險增產，並將目前產量將維持到第3季...

亞航、長榮航太 四檔夯

台灣國防部已編列五年65.8億元預算，用於2,830架的軍用商規無人機試產標，預期今年下半年試產標將開標，貢獻國內軍工股...

全民權證／高力 挑價內外5%

高力（8996）在液冷市場的樂觀展望，以及在能源轉型的獨特地位，吸引買盤卡位，股價連三紅，昨（23）日終場收上478元，...

全民權證／崇越 押寶逾60天

崇越（5434）今年第1季營收119.3億元，季減2.5%、年減4.5%；毛利率14.1%創新高，稅後純益7.7億元，季...

全民權證／緯穎 兩檔活跳跳

緯穎（6669）第1季營收696.3億元；毛利率11.1%，營益率衝上8.4%，三率同寫新高；稅後純益47.1億元，季增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。