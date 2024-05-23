期交所宣導防洗錢 開跑

期交所昨（23）日表示，將自6月4日至6月20日，於全國分區，分別舉辦今年度12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

期交所表示，為了協助期貨業者充分瞭解，今年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正，暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢以及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施。

預計於6月4日起，分別在台北市、新竹市、台中市、台南市，以及高雄市等地，舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。期交所指出，此次的宣導說明會，內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢，以及打擊資恐相關議題等。

內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布之函令，以及期交所修訂之規章；防制洗錢及打擊資恐議題，則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作以及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。

其中，6月14日、6月17日、6月18日，以及6月19日，將分別於台中市、高雄市、新竹市，以及台南市舉辦四場宣導會；其餘八場次，則預計將於6月4日至6月20日期間，於台北辦理。並且自5月27日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。

期交所表示，鑑於歷年來，從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員，應儘速至網站完成報名。

期交所成立至今屆滿26年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，不僅致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。