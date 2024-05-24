全民權證／高力 挑價內外5%
高力（8996）在液冷市場的樂觀展望，以及在能源轉型的獨特地位，吸引買盤卡位，股價連三紅，昨（23）日終場收上478元，改寫掛牌以來新高價，今年以來漲幅達116.2%。
由於AI伺服器因搭載高效能的GPU及CPU，其系統的熱設計功耗遠高於通用伺服器，而液態冷卻技術具節能和降低成本的優勢；儘管初始成本較高，但可為終端用戶降低總體持有成本多達40%。
法人看好高力液冷散熱業務將成為營運獲利重要動能，另外，CDM供貨順暢且CDU將於第4季供貨；板式熱交換器以及Bloom Energy燃料電池也將與環保節能趨勢同步提升。
看好高力的投資人可買進價內外5%以內、有效天期120天以上的權證，擴大獲利空間。（中國信託證券提供）
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