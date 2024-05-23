全民權證／緯穎 兩檔活跳跳
緯穎（6669）第1季營收696.3億元；毛利率11.1%，營益率衝上8.4%，三率同寫新高；稅後純益47.1億元，季增33.9%，年增42.7%；每股純益（EPS）26.92元，單季獲利與EPS同締新猷。
緯穎第1季EPS達26.92元，主要是ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦；NRE也維持高檔。近期美系四大CSP皆釋出資本支出正向展望，皆有望年增四成以上，法人看好緯穎將受惠，預估今年AI營收成長至四成以上，通用伺服器需求也逐季回溫。
緯穎被譽為「純度最高」的AI股，昨（23）日收盤大漲145元以2,740元作收，登上台股股后寶座。投資人若看好緯穎後市，可挑價內外10%以內、有效天期90天以上的權證入手。（台新證券提供）
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